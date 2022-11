பெண்களுக்கு விளையாட இனி பயம் வந்துவிடும்.. டாக்டர்கள் சரியில்லை,, குமுறும் பிரியாவின் பயிற்சியாளர்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அறுவை சிகிச்சை முறையாக செய்யத் தெரியாதவர்கள் ஏன் மருத்துவராக இருக்கிறார்கள். ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையே முடிந்து விட்டது. அரசு கொடுக்கும் 10 லட்சத்தால் எந்த பயனும் இல்லை. என்று உயிரிழந்த கால்பந்து ஆட்ட வீராங்கனை ப்ரியாவின் பயிற்சியாளர் ஜோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வியாசர்பாடியை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி பிரியா. சென்னை ராணி மேரி கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.

கால்பந்து விளையாட்டில் அதீத ஆர்வம் கொண்ட பிரியா பல தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பல்வேறு சாதனைகள் படைத்துள்ளார்.

English summary

Why are people who don't know how to perform surgery become doctors? A woman's life is over. 10 lakhs given by the government is of no use. Joel, the coach of deceased football player Priya said.