இடைத்தேர்தல் பரபரப்புக்கிடையே ஃப்ளைட் ஏறிய ஓபிஎஸ்.. குஜராத் பயணம்.. "மாஸ் பிளான்".. ஷாக்கில் ஈபிஎஸ்!

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட இருப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்து, கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு கோரிய நிலையில், இன்று திடீரென குஜராத்துக்கு புறப்பட்டுள்ளார். ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த அதிரடி மூவ் எடப்பாடி தரப்புக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நடைபெறும் தமிழ் சங்கத்தின் பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக அங்கு செல்லும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முக்கிய பாஜக தலைவர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜக யாருக்கு ஆதரவளிக்கும் என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸின் குஜராத் பயணம் அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

