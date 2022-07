அவ்வளவு நம்பினோம்.. கடைசியில் பாஜக கைவிட்டாலும் திமுக வந்திடுச்சே.. புது தெம்பில் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக தங்களைக் கைவிட்ட நிலையிலும், திமுக தங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக உற்சாகமடைந்துள்ளனர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை காலி செய்துவிட்டு, இடைக்கால பொதுச் செயலாளராகி உள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட அவரது ஆதரவாளர்கள் 45 பேரை கட்சியில் இருந்து நீக்கியுள்ளார் எடப்பாடி.

அதிமுகவைக் கைப்பற்ற தனக்கு பாஜக உதவும் என நம்பி இருந்தார் ஓபிஎஸ். ஆனால், இந்த விஷயத்தில் பாஜக பெரிதாக கைகொடுக்காதது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்துள்ளது.

இபிஎஸ் கோஷ்டி அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்- ஓபிஎஸ்-ன் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவி பறிப்பு?

English summary

While the BJP leaders did not call O Panneerselvam as admk coordinator, DMK chief M. K.Stalin had said that coordinator OPS. OPS supporters are excited that the DMK is supporting them despite the fact that the BJP has abandoned them.