"கலைந்தது" மவுனம்.. "அவங்களோட" கூட்டணியா?.. பாமக பாலு அதிரடி.. டக்கென திரும்பி பார்க்கும் அதிமுக

பாமக பாலு, இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேட்டி தந்துள்ளார்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அனைத்து கட்சிகளும், இடைத்தேர்தல் மும்முரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், பாமக என்ன செய்ய போகிறது என்ற ஆர்வம் அதிகரித்து வருகிறது.. இந்நிலையில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும், வழக்கறிஞருமான பாலு, இடைத்தேர்தல் குறித்து பாமகவின் நிலைப்பாட்டை அறிவித்துள்ளார்.

விரைவில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடக்க போகிறது.. திமுக கட்சியானது, தன்னுடைய கூட்டணிக்கு தொகுதியை ஒதுக்குவதாக தெரிவித்து உள்ளது..

எனினும், இந்த முறை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் திமுக இப்போதே களத்தில் தீவிரமாக குதித்துவிட்டது..

அதிமுக விழும் போது தாங்கி பிடித்தோம்..வார்த்தைகளில் கவனம்..ஜெயக்குமாருக்கு பாமக பாலு பதிலடி

English summary

Why PMK did not contest in the by-election and what did PMK Balu say about it