பாஜகதான் லேட்டஸ்ட்.. அது ஏன் இன்னோவா கார்கள்.. தமிழக அரசியலின் அங்கமாக மாறியது எப்படி?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழக அரசியல் மற்றும் இன்னோவா கார் ஆகிய இரண்டும் பிரிக்க முடியாத அங்கங்களாக மாறிப் போய்விட்டன. அதிமுகவில் ஜெயலலிதா ஆரம்பித்து வைத்த இந்த கலாச்சாரத்தை, பாஜகவில் எல்.முருகன் வரை தொடர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.

அரசியல்வாதிகள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் என்றாலே அம்பாசிட்டர் கார் என்று இருந்த நிலைமை, அப்படியே மாறிப்போய், இப்போது இன்னோவா கார்கள் அந்த இடத்தை பிடித்துள்ளன.

2004ல் தேசிய அளவில் டொயோட்டா நிறுவன கார்களை அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் ஃபேமஸ் செய்தவர் அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங். தனது அம்பாசிட்டர் காரை மாற்றி டொயோட்டோ செடான் வகை காரை வாங்கினார். ஆனால் தமிழகத்தில் டொயோட்டா நிறுவனத்தின் இன்னோவா எஸ்யூவி வகை காரை அரசியலின் அங்கமாக மாற்றியவர் ஜெயலலிதா.

English summary

Tamil Nadu politics and Innova: Tamil Nadu politics and the Innova suv cars have become inseparable parts. After the Ambassador, there is a background to liking Toyota brands.