பாஜகவுடன் கூட்டணி சேரப் போகிறதா திமுக?.. டக்கென சிரித்த கனிமொழி.. அப்புறம் சொன்ன பதில் இருக்கே!

சென்னை : பிரதமர் மோடி முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் அதிக இணக்கம் காட்டியதன் மூலம், திமுக பாஜக கூட்டணி அமையுமா என்ற கேள்வியைக் கேட்டதும் டக்கெடன சிரித்துவிட்டு, பதில் சொல்லியுள்ளார் திமுக எம்.பி கனிமொழி.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வந்த நிலையில், அவரும் முதல்வர் ஸ்டாலினும் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இணக்கம் காட்டியது அரசியல் அரங்கில் பல்வேறு யூகங்களைக் கிளப்பியது.

இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, சிரித்தவாறே பதில் கூறியுள்ளார் திமுக எம்.பியும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் சகோதரியுமான கனிமொழி.

English summary

DMK MP Kanimozhi has replied for the question, whether DMK will form an alliance with BJP due to Chief Minister Stalin's high concordance with PM Modi who was in Chennai.