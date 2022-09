ஸ்டாலின் வேண்டுகோளை ஏற்ற ஈபிஎஸ்ஸின் வலது கரம்.. எடப்பாடி எப்போ? ‘நடக்குமா? ‘அந்த சிக்கல்’ இருக்கே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தை ஏற்று அதிமுக, பாஜக எம்.எல்.ஏக்களும் தங்களது தொகுதிக்கான கோரிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அளித்துள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை கோரிக்கை மனுவை அளிக்கவில்லை.

சட்டமன்ற தொகுத்திக்குட்பட்ட முதல் 10 கோரிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழக்குமாறு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் கடிதம் எழுதினார்.

இதையடுத்து திமுக கூட்டணி கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள், தங்கள் தொகுதியின் நீண்டகால கோரிக்கைகளில் முதன்மையானவற்றை பட்டியலிட்டு, அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அளித்துள்ளனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் வலதுகரமான எஸ்.பி.வேலுமணி, கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுடனும் சென்று கோரிக்கை மனுக்களை நேற்று ஆட்சியரிடம் வழங்கினார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 'செக் மேட்’.. ஒரே லெட்டரில் 3 கேட் போட்ட ஸ்டாலின்.. என்னதான் செய்வார் பாவம்!

English summary

While ADMK and BJP MLAs have submitted their demands to the District Collector for their constituencies. Edappadi Palaniswami has not yet submitted a demand petition.