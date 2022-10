விங்ஸ் கன்வென்ஷன் சென்டர் யார் சாய்ஸ்? அப்படி என்ன அந்த இடத்தில் விசேஷம்? திமுக பொதுக்குழு ருசிகரம்!

Chennai

சென்னை: திமுக பொதுக்குழு நடைபெறவுள்ள விங்ஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் விறுவிறுப்பாக வேலைகள் நடந்து வருகின்றன.

5,000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அளவுக்கு விசாலாமான இட வசதி, 3,000 பேர் வரை ஒரே நேரத்தில் சாப்பிடலாம், 300க்கும் மேற்பட்ட கார்களை பார்க்கிங் செய்யலாம் என ஏராளனாம சிறப்புகளை பெற்றிருக்கிறது விங்ஸ் கன்வென்ஷன் சென்டர்.

திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலினும், அக்கட்சியின் இளைஞரணிச் செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலினும் சேர்ந்து ஆலோசித்து தான் திமுக பொதுக்குழு நடைபெறும் இடத்தை தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள்.

