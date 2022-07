ட்விஸ்ட்.. அஸ்திவாரத்துக்கே ஆபத்து?.. இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்காமே.. மெயின் மேட்டரை பிடித்த "தலை"

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கான மெஜாரிட்டியை நிரூபித்துவிட்ட நிலையில், பாஜகவுடன் அவருடனான உறவு இனி எப்படி இருக்க போகிறது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது..!

விரைவில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வரும், எம்பி தேர்தல் வர போகிறது.. இதற்கான காய்நகர்த்தல்களை தேசிய கட்சிகள் துவங்கிவிட்டன..

அதேபோல மாநில கட்சிகளும் தேசிய கட்சிகளுடன் தங்கள் மறைமுக பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பித்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பேசுனது எல்லாம் வேஸ்ட்டா? 5 பேரை அப்படியே ஓரம்கட்டிய எடப்பாடி..

