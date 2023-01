சென்னையை உலுக்கிய "சிவப்பு நிற கார்.." வசமாக சிக்கிய டிப் டாப் பெண்.. உள்ளே பார்த்தால் ஆடுகள்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் சிவப்பு நிற காரில் டிப்டாப் உடையணிந்து 6 மாதங்களாக ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகளை திருடிச்சென்று உல்லாசமாக வாழ்ந்து வந்த பெண்ணை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். சீக்கிரம் பணக்காரர் ஆக்குவதாக கூறி அந்த பெண்ணை ஆடு பிடிக்க தூண்டிய கறிக்கடைக்காரரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை பம்மல் பகுதியில் உள்ள ஆதாம் நகரத்தை சேர்ந்தவர் சின்ன பொன்னன் (வயது 80). இவர் சுமார் 20 ஆடுகளை வளர்த்து வருகிறார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக தனது வீட்டின் முன் கட்டி போட்டிருந்த ஆடுகள் திருடு போனது. இதனால், அதிர்ச்சி அடைந்த சின்ன பொன்னன் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். அங்கிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில் சிவப்பு நிறம் கொண்ட காரில் வந்த பெண் உள்ளிட்ட 2 பேர் ஆடுகளை களவாடி செல்வது தெரிந்தது.

English summary

In Chennai, the police have arrested a woman who stole thousands of goats in a red car dressed in a tiptop and was living happily for 6 months. The police also arrested the curry shop owner who had lured the woman to get the goat by saying that he would make her rich soon.