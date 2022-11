ஷாக்.. உறவினர் நிகழ்ச்சியில் பிரியாணி! அப்படியே மயங்கி சரிந்த பவானி! கணவன் எடுத்த விபரீத முடிவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நிகழ்ச்சியொன்றில் பிரியாணி சாப்பிட்டு திடீர் மாரடைப்பில் மனைவி இறந்த துக்கம் தளாமல் கணவரும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

சென்னை அயனாவரம் மேட்டுத் தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தம்புசாமி . பிளம்பிங் வேலை பார்த்து வரும் இவருக்கு, 23 வருடங்களுக்கு முன்பு பவானி என்பவருடன் திருமணமாகி 22 வயதில் யுவஸ்ரீ என்ற மகள் உள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று பவானி மேட்டு தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் நடைபெற்ற பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிக்கு தனது உறவினருடன் சென்றார். நிகழ்ச்சியில் விருந்தினர்களுக்கு பிரியாணி சமைத்து பரிமாறப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

The incident in which the husband committed suicide after eating biryani at a program in Chennai has caused shock after the death of his wife due to a sudden heart attack.