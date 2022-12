“வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம்..” மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆபீஸ் போக தேவையில்லாத நிலைவரும்.. ஸ்டாலின் அசத்தல் தகவல்

Chennai

சென்னை : மாற்றுத்திறனாளிகள் பணியிடத்துக்குச் சென்று பணி செய்யாமல், வீட்டில் இருந்தே பணியாற்றும் சூழலை உருவாக்கப் போகிறோம் என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தையொட்டி, மாற்றுத் திறனாளிகளின் மேம்பாட்டுக்காக அரசு செய்து வரும் பணிகளை அடுக்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின், மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலனுக்காக கொண்டு வரவுள்ள திட்டங்களையும் இன்று அறிவித்தார்.

சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெறும் உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் - 2022 விழாவில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தயாரித்த கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார். மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கான விருதுகளை வழங்கினார்.

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin has announced that we are going to create an environment where people with disabilities can work from home instead of going to the workplace in the government and private sectors.