ஒரு நிமிஷம் இத படிங்க.. 80 லட்சம் பேர் உயிரைக் குடிக்கும் புகையிலை! இன்று புகையிலை எதிர்ப்பு நாள்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உலக புகையிலை எதிர்ப்பு நாள் மே 21ஆம் தேதியான இன்று கடைபிடிக்கப்படும் நிலையில் புகையிலைப் பொருட்கள் உபயோகம் காரணமாக ஆண்டுக்கு 80 லட்சம் பேர் உயிரிழப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது

புகை பிடிப்பவர்களுக்கும் புகையிலை சார்ந்த பழக்கம் கொண்டவர்களுக்கும் மற்றவர்களைவிட புற்றுநோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு மிக அதிகம் என்பதெல்லாம் புதிய தகவல் இல்லை.

ஆனால், ஒரு பக்கம் புற்றுநோய் மரணங்கள் அதிகரித்துவருவதும், இன்னொரு புறம் புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை அதிகரித்துவருவதையும் ஒருசேரப் பார்க்கும் நிலைமை கொஞ்சம் மோசமானதுதான் என்பதை புகையிலை உபயோகிப்பவர்கள் உணர வேண்டும்..

English summary

world no tobacco day here is some information about tobacco deaths With World No Tobacco Day being observed today, May 21, a shocking report has emerged that 80 lakh people die every year due to the use of tobacco products.