உங்களால் முடியுமா..? செய்து பாருங்கள்.. திமுக எம்.பி. செந்தில்குமாருக்கு வானதி சீனிவாசன் சவால்!

சென்னை: ‛‛திமுகவின் தொடர்பில் 2 பாஜக எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். தலைமை இசைவு தெரிவித்தால் இரண்டு பேரையும் திமுகவுக்கு தூக்கிவிடுவோம்'' என தர்மபுரி திமுக எம்பி செந்தில்குமார் கூறியதற்கு, ‛‛முடிந்தால் தூக்குங்கள்... பார்க்கிறோம்'' என வானதி சீனிவாசன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

திமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் திருச்சி சிவா. மாநிலங்களவை எம்பியான இவர் திமுகவின் கொள்ளை பரப்பு செயலாளராகவும் உள்ளார்.

இவரது மகன் சூர்யா சிவா. திமுகவில் செயல்பட்டு வந்த சூர்யா சிவா பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

திமுக பக்கம் 2 பாஜக எம்எல்ஏக்கள்.. செந்தில்குமார் எம்.பி. சொன்னது யாரை தெரியுமா? றெக்கை கட்டிய யூகங்கள்

DMK MP Senthilkumar Says, ‛‛There are 2 BJP MLAs touch with them. if Chief Says Okay will lift both of them to the DMK’’. Now BJP MLA Vanathi Srinivasan answered to Senthilkumar MP, ‛‛If possible, you will do it’’ "