சிஎன்ஜி, பிஎன்ஜி எரிவாயு விலை குறைப்பு.. ஆண்டுக்கு 2 சிலிண்டர் இலவசம்.. குஜராத்தில் திடீர் சலுகை

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் சிஎன்ஜி மற்றும் பிஎன்ஜி எரிவாயு விலை மீதான வாட் வரி எனப்படும் மதிப்பு கூட்டு வரியை 10 சதவீதம் குறைப்பதாக குஜராத் அமைச்சர் ஜிது வாக்ஹனி தெரிவித்தார். மேலும் ஆண்டுக்கு 2 சிலிண்டர்கள் இலவசமாக கொடுக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் வரும் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முடிவுக்கு வருகிறது.

இதனால், அதற்கு முன்பாக அந்த மாநிலத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்துவது அவசியம். எனவே, இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சட்டமன்ற தேர்தல் குஜராத்தில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Gujarat Minister Jitu Vakhni has announced that the value added tax (VAT) on CNG and PNG gas prices in Gujarat will be reduced by 10 percent. He also said that he is going to give 2 cylinders free per year.