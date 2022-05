வீட்டிலிருந்து காணாமல் போன சிறுமி.. “இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் கண்டுபிடித்து” ரயிலை மறித்து மீட்ட போலீஸ்!

Coimbatore

கோவை: கோவையைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி வீட்டிலிருந்து மாயமான நிலையில், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் போலீசார் அச்சிறுமியை மீட்டுள்ளனர்.

செல்போனில் இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்திக் கொண்டே இருந்ததால் பெற்றோர் திட்டியதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் கோவையைச் சேர்ந்த சிறுமி.

சிறுமியின் பெற்றோர் போலீசில் அளித்த புகாரில் சிறுமியைத் தேடி வந்த போலீசார், அவரது இன்ஸ்டாகிராம் தோழியைத் தொடர்பு கொண்டு அவர் மூலம் அச்சிறுமியை மீட்டுள்ளனர்.

English summary

A 13-year-old girl from Coimbatore has been rescued by the police through Instagram after she went missing from her home.