2வது நாளாக சோதனை... எஸ்பி வேலுமணியின் ஆதரவாளரான சந்திரசேகரை விடாத வருமான வரித்துறை

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: நமது அம்மா பத்திரிகையின் வெளியீட்டாளரும், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணிக்கு நெருக்கமானவருமான சந்திரசேகரின் வீடு அலுவலகங்களில் நேற்று வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்த நிலையில் இன்று 2வது நாளாக சோதனை தொடர்கிறது.

நமது அம்மா பத்திரிகையின் வெளியீட்டாளராக இருப்பவர் சந்திரசேகர். இவர் முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான எஸ்பி வேலுமணிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்.

கோவை வடவள்ளியை சேர்ந்த சந்திரசேகர் கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்ட எம்ஜிஆர் மன்ற செயலாளராகவும் உள்ளார். இவரது மனைவி ஷர்மிளா கோவை மாநகராட்சி 38 வது வார்டு கவுன்சிலராக உள்ளார்.

English summary

In yesterday, the Income Tax department raided the home offices of Chandrasekhar, the publisher of Namadhu Amma and close to former minister SP Velumani. Now the raid continues today for the 2nd day.