தமிழிசை பயணித்த வழியில் சாலையோரம் நின்ற ‘மர்ம’ கார்.. அலறியடித்து ஓடிவந்த பாம் ஸ்குவாட்.. என்னாச்சு?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையில் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் செல்லும் வழியில் சாலையோரம் நீண்ட நேரமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவையில் காரில் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவத்தின் எதிரொலியாக தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை வருகையையொட்டி போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செல்லவிருந்த கோவை அவிநாசி சாலையில் சாலையோரத்தில் நீண்ட நேரமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் ஒன்றில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை மேற்கொண்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அப்பனே முருகா.. நீதான் காப்பாத்தணும்! பய பக்தியுடன் உண்டியலை திருடிய திருடன்! செருப்பு கூட போடலையாம்

English summary

In Coimbatore, bomb experts searched a car parked on the roadside for a long time on the way to Telangana Governor Tamilisai Soundararajan caused a sensation. Police are conducting raids after the incident in which a cylinder exploded in a car in Coimbatore.