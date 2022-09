பெண்ணாக பிறந்திருக்கலாமோ என நினைத்திருக்கிறேன்! எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு மட்டும் இல்லை! உருகிய கமல்ஹாசன்

Coimbatore

கோவை : இரண்டு முறை புடவை கட்டி பெண்ணாக நடத்தி இருக்கின்றேன். அப்போதே பெண்ணாக பிறந்த இருக்கலாமோ என்று நினைத்திருக்கின்றேன் என நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

கோவை குனியமுத்தூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பாக, மகளிருக்கான மய்யம் விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

இதில் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்த பெண்களுக்கு நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் விருதுகளை வழங்கி பாராட்டினார்.

Twice I have tied a sari and behaved as a woman. Actor and leader of the People's Justice Center Kamal Haasan has said that he thought that he might have been born a girl.