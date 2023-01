தன்னானே "தாமரை" பூ.. பாஜக குஷ்பு ஆடிய வள்ளி கும்மியாட்டம்! பொங்கல் விழாவில் ஜாலியோ ஜாலி அண்ணாச்சி!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற ரேக்ளா பந்தயத்தில் காளைகள் சீறி பாய்ந்த நிலையில், பிரபல நடிகையும் பாஜக பிரமுகருமான குஷ்பு நிகழ்சியில் கலந்து கொண்டு பெண்களுடன் வள்ளி கும்மியாட்டம் ஆடி அசத்தினார்.

1990 ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாகவும் குணசித்திர பாத்திரங்களில் நடித்தும் முக்கிய இடம் பிடித்தவர் நடிகை குஷ்பு.

இவர் நடிகர் பிரபுவுடன் சின்னத்தம்பி, ரஜினியுடன் நடித்த அண்ணாமலை, சரத்குமாருடன நாட்டாமை என நடித்த அடுத்தடுத்த படங்கள் அதிரிபுதிரி ஹிட் ஆகிய நிலையில் தற்போது வரை தொடர்ந்து சினிமாவில் நடித்து வருகிறார்.

