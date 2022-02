"எஃகு கோட்டை" கோவையில் அதிமுகவிற்கு அடி! எதிர்க்கட்சியாக கூட வரமுடியவில்லை! திருச்சியிலும் அதே சோகம்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுக பரிதாபகரமான தோல்வியை தழுவியுள்ளது. கோவை, திருச்சியில் எதிர்கட்சி அந்தஸ்தையும் இழந்து மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி கோவை, திருச்சி மாநகராட்சியில் எதிர்கட்சி அந்தஸ்தில் அமரப்போகிறது.

தமிழ்நாட்டில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்றைய தினம் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

அதில், 21 மாநகராட்சிகளையும் தி.மு.கவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் கைப்பற்றியுள்ளது அதேவேளையில் எதிர்க்கட்சிகளான அ.தி.மு.கவும், பா.ஜ.கவும் படுதோல்வியடைந்தது. அந்த வகையில் கோவையில் 5வது இடத்திற்கும், திருச்சி மாநகராட்சியில் 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதால் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழக்கிறது அதிமுக.

English summary

The AIADMK has suffered a humiliating defeat in the recent urban local elections. Coimbatore has lost its opposition status in Trichy and has been pushed to third place. The Congress party is going to sit in opposition status in Coimbatore and Trichy.