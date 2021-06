தென்றல் செல்வராஜ் திடீர் நீக்கம்! கோவை தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளராக வரதராஜன் நியமனம்.. பின்னணி

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை : கோவை தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளராக இருந்த தென்றல் செல்வராஜ் அப்பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதற்கு பதில் கி.வரதராஜன் அப்பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன், தலைமைக் கழகம் சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:

கோவை தெற்கு மாவட்டக் கழகப் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட தென்றல் செல்வராஜ் அப்பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். அவருக்கு பதிலாக டாக்டர். கி. வரதராஜன் (பொள்ளாச்சி), கோவை தெற்கு மாவட்டக் கழகப்பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

English summary

Thenral Selvaraj, who was in charge of the DMK in the Coimbatore South district, has been relieved of his duties. In response, K. Varadarajan has been appointed in charge.