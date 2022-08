லிப்ஸ்டிக் பஸ்.. அதிமுக திட்டம் எவ்வளவோ சூப்பரா இருந்துச்சு.. திமுக அரசை விளாசிய வானதி சீனிவாசன்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : பெண்களுக்காக பிங்க் கலர் பேருந்து திட்டத்தில் பேருந்தின் முகப்பில் மட்டும் பிங்க் நிற பெயிண்ட் பூசியுள்ளனர். இதனை லிஃப்ஸ்டிக் என சமூக வலைதளங்களில் கிண்டல் அடிக்கும் நிலைமை தான் உள்ளது என பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் விமர்சித்துள்ளார்.

கோவை தெற்கு மாவட்ட பா.ஜ.க சார்பில் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள கிணத்துக்கடவு ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட காரச்சேரி கிராமத்தில் கட்சியில் இணையும் விழா நடைபெற்றது.

பாஜக தேசிய மகளிர் அணி செயலாளரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் முன்னிலையில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இருந்து விலகியும், புதிதாக கட்சியில் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பா.ஜ.கவில் இணைந்தனர்

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேட்டியளித்த வானதி சீனிவாசன் எம்.எல்.ஏ, திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.

திடீர் வருகை.. பேச்சை 'சட்டென’ நிறுத்திவிட்டு.. ஓடிச் சென்று கையைப் பிடித்து அழைத்து வந்த கனிமொழி!

English summary

DMK government has introduced pink color bus for women. Only the facade has been painted pink. Netizens trolling it is like lipstick : BJP MLA Vanathi Srinivasan.