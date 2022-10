கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சதி வேலையா?..காட்டிக்கொடுத்த சிசிடிவி காட்சிகள்..வலுக்கும் சந்தேகம்

Coimbatore

கோவை: கோவையில் கார் சிலிண்டர் வெடிப்பதற்கு முதல்நாள் நள்ளிரவு 5 பேர் கனமான பொருளை தூக்கிச் சென்றது சிசிடிவி காட்சியில் பதிவாகியுள்ளது. ஜமேசா முபீனுடன் இருந்த 4 பேர் என்ன பொருளை எடுத்துச் சென்றனர் என்று காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர். கோவை நகரத்தின் முக்கிய பகுதிகள் காவல்துறை கண்காணிப்பில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. துணை ராணுவப்படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கோவை உக்கடம், கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் பகுதியில் நேற்று முன் தினம் அதிகாலை 4 மணிக்கு, காரின் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காரில் இருந்த நபர் உயிரிழந்த நிலையில், விசாரணைக்காக 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

கார் வெடிவிபத்தில் இறந்தவர் கோட்டைமேடு பகுதியை சேர்ந்த ஜமேசா முபின் என்பதும், அவர் பழைய துணி விற்பனை செய்யும் தொழில் செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது. ஏற்கனவே அவரிடம் 2019ம் ஆண்டு தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்தியதும், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அவர் விடுவிக்கப்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டது. ஜமேசா முபின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் நாட்டு வெடிகுண்டு செய்வதற்கான மூலப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டது.

In Coimbatore, on the first day before the car cylinder exploded, it was recorded in the CCTV footage that 5 people were lifting a heavy object at midnight. The police are investigating what the 4 people who were with Jamesa Mubeen were carrying. Major parts of Coimbatore have been brought under police surveillance. Paramilitary forces are engaged in security.