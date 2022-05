தொண்டையில் சிக்கிய பழம்! உயிருக்கு போராடிய காவலர்! சப்-இன்ஸ்பெக்டர் செய்த நெகிழ்ச்சி செயலை பாருங்க!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உணவருந்தி கொண்டிருந்த பொழுது தொண்டையில் சிக்கி முலாம் பழத்தால் ஒருவருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்ட நிலையில், துரிதமாக செயல்பட்டு அவருக்கு முதலுதவி செய்து காவலரின் உயிரை காப்பாற்றிய சார்பு ஆய்வாளருக்கு பாராட்டுகள் குவிகின்றன.

தொண்டையில் சிக்கிய பழம்! உயிருக்கு போராடிய காவலர்!உதவி செய்த சப்-இன்ஸ்பெக்டர்

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் நகர்மன்ற கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நகராட்சி தலைவர், துணைதலைவரோடு, திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தின் போது நகராட்சி நிர்வாகத்தினர், அதிமுக கவுன்சிலர்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதை கண்டித்து கவுன்சிலர்கள் இரு நாட்களாக தொடர் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Praises heaped on a sub inspector who acted swiftly and saved the life of a policeman who suffocated while eating at Mettupalayam in Coimbatore district.