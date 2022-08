"டேட்டிங் ஆப்.." கொஞ்சி அழைத்த பெண்.. ஆசையாக போன இளைஞர்.. அப்புறம் நடந்ததுதான் ட்விஸ்ட்.. கோவையில்!

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் டேட்டிங் அப் மூலம் பேசிய பெண்ணை தனியாக இரவில் சந்திக்க சென்ற 25 வயது இளைஞரை வழிமறித்து கொடூரமாக தாக்கி பைக், செல்போன் பறித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக அந்த பெண் உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இப்போது பள்ளி படிக்கும் மாணவ-மாணவிகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் செல்போன் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதில் சிலர் டேட்டிங் அப் உள்பட எதிர்பாலினத்துடன் பேசும் நோக்கத்தில் இருக்கும் அப்களை பதிவிறக்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த அப்கள் மூலம் சிலர் எதிர்பாலினத்துடன் நட்புகளை வளர்ப்பதுடன் சிலர் மோசடிக்கும் பயன்படுத்துகின்றனர். இதன் மூலம் இளைஞர்கள் பணம், பொருட்களை இழந்த சம்பவங்களும் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது கோவையில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A 25-year-old man who went alone to meet a girl she had talked to through dating up in Coimbatore district was ambushed and brutally attacked and robbed of his bike and cell phone.