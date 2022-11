பாஜக தேர்தல் கூட்டணி? சட்டென வந்த பதில்.. “கோமாளி கட்சிய பத்தி கேட்காதீங்க” செந்தில் பாலாஜி காட்டம்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : பாஜக பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, சமூக வலைதளங்களில் மட்டுமே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கோமாளிகளை பற்றி கேட்க வேண்டாம் எனத் தெரிவித்தார்.

இன்று கோவையில் நடைபெற்ற திமுக செயற்குழு கூட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

அப்போது அதிமுக அதிமுக அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் கோவையில் குற்றம்சாட்டியது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.

மேலும், நாளை கோவை விமான நிலையம் வரும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஈரோட்டில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்ற பின், நாளை மறுநாள் கரூரில் 50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கும் உத்தரவுகளை வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்கிறார் எனத் தெரிவித்தார்.

ஈஸ்வரன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி கவசமா? கவர் பண்ணாதேனு அண்ணாமலை சொன்னார்ல விடுங்களேன்.. செந்தில் பாலாஜி

English summary

Responding to reporters questions about BJP's lok sabha election plans, Minister Senthil Balaji said not to ask questions related to clowns, and not to ask about clowns who are only active on social media.