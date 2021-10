தமிழக ஆளுநர் தகவல் கேட்டதில் தவறில்லை.. அனைத்தையும் அரசியலாக்குவதா?- புதுவை ஆளுநர் தமிழிசை

Coimbatore

oi-Rayar A

கோவை: தமிழகத்தில் எல்லாமே அரசியல் ஆக்கப்படுகிறது என்று தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார். தமிழக ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி உள்ளார். சில நாட்களுக்கு முன்பு அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறிக்கை ஒன்றை அனுப்பிய தமிழக தலைமை செயலாளர் இறையன்பு ''"தமிழக ஆளுநர் கேட்கும்போது துறைசார்ந்த விவரங்களை வழங்குவதற்கு அரசு செயலாளர்கள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்'

தலைமைச் செயலாளர் செய்திருந்த அறிவிப்பு அரசியல் சர்ச்சையாக மாறியது. தமிழக அரசியலில் ஆளுநர் தலையீடுகிறார் என்று செய்திகள் வேகமாக பரவின. தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தொடங்கி பலரும் இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

English summary

puducherry Governor tamilisai soundararajanhas said that everything is being politicized in Tamil Nadu. He said it was customary for the governor to ask for information about the state government's action plan