ஆளுநரை 21ம் தேதி சந்தித்து.. பாஸ்போர்ட் ஊழல் பற்றி அறிக்கை கொடுப்பேன்.. சொல்கிறார் அண்ணாமலை

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: பாஸ்போர்ட் ஊழல் தொடர்பாக தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து அறிக்கையளிக்க உள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் கொம்பட்டி காலனி அருகே சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் சார்பாக மக்கள் குறைதீர்க்கும் நடமாடும் வாகன சேவையை தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தொடங்கி வைத்தார்.

தர்மர் யார் பக்கம்? 3 லிஸ்ட்டிலும் மிஸ்ஸிங்.. என்ன காரணம்? - திட்டவட்டமாக மறுக்கும் ஓபிஎஸ் தரப்பு!

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அண்ணாமலை கூறுகையில், அண்மையில் பாஸ்போர்ட் ஊழல் குறித்து பேசியிருந்தோம். அந்த ஊழல் தொடர்பான இரண்டாவது அறிக்கையை வரும் 21ம் தேதி தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் வழங்க உள்ளோம். முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தேச பாதுகாப்புடன் விளையாட வேண்டாம் . மதுரையை மையமாக வைத்து காவல்துறை உதவியுடன் போலி பாஸ்போர்ட் பெற்றுள்ளார்கள் என்று குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Annamalai said going to present the second report related to the Passport scandal to Tamil Nadu Governor RN Ravi on the July 21st. He alleged that they obtained fake passports with the help of the police centering on Madurai.