"சில துறைகளில்.. பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும்!" சொல்கிறார் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்

கோவை: கோவையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரேடிய கோவையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் குறித்து சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமான கோயம்புத்தூர் ஸ்டார்ட் அப் அகாடமி சார்பில் ஸ்டார்ட் அப் தொழிலைத் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்தி வருவோருக்கு விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்துள்ளது.

அதன்படி ஸ்டார்ட் அப் தொழில் முனைவோருக்கான "ஸ்டார் ஆப் துருவ்" விருது வழங்கும் விழா கோவை அவினாசி ரோட்டில் உள்ள தனியார் ஓட்டலில் நடந்தது.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says The private sector can now invest in any sector where there is opportunity: (இந்தியாவில் உள்ள அரசு பொதுத்துறை வங்கிகள் குறித்து நிர்மலா சீதாராமன்) Nirmala Sitharaman about Public companies in India.