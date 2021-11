ரஸ்க் பாக்கெட்டில் பல்லி... சாப்பிட்டவரின் கதி என்ன? கோவையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

Coimbatore

oi-Udhayabaskar

கோவை: கோவையில் பிரபல ரஸ்க் நிறுவனத்தின் ரஸ்க் பாக்கெட்டில் பல்லி இருப்பது போல் புகைப்படம் வைரல் ஆனதால் பொதுமக்களிடையே அச்சம் எழுந்துள்ளது.

கோவையில் கிருஷ்ணசாமி என்ற முதியவர் வாங்கி வந்த ரஸ்க் பாக்கெட்டில் பல்லி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

ரஸ்க் பாக்கெட்டில் பல்லி இருப்பது போல் புகைப்படம் வைரல் ஆக இதுகுறித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறையிடம் புகார் அளிக்கப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The lizard was in a rusk pocket bought by an old man in Coimbatore. The photo went viral as the lizard was in the rusk pocket of a popular food confectionery company.