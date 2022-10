வேகமா போனது தப்புத்தான்.. இனி அப்படி செய்ய மாட்டேன்.. கைதுக்கு பின் டிடிஎப் வாசன் மனமாற்றம்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: டிக்டாக் பிரபலம் ஜிபி முத்துவுடன் பைக்கில் வேகமாக சென்று சர்ச்சையில் சிக்கிய நிலையில் இன்னொரு வழக்கில் டிடிஎப் வாசனை நேற்று சூலூர் போலீசார் கைது செய்தனர். அதன்பிறகு ஜாமீனில் வெளியே வந்த வந்த, ‛‛நான் வேகமாக சென்றது தவறுதான். இனி வேகமாக செல்ல மாட்டேன்'' என கூறியுள்ளார்.

கோவையை சேர்ந்தவர் 22 வயது வாசன். யூடியூப் சேனல் நடத்தி வரும் பைக்கில் வேகமாக சென்று வீடியோக்கள் பதிவேற்றம் செய்து வருகிறார்.

தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று பைக்கில் சாகசம் செய்து வீடியோக்கள் எடுத்து பதிவிட்டு வரும் இவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

English summary

Sulur police arrested TTF Vasan yesterday, who was involved in a controversy by speeding on a bike with Tik Tok celebrity GP Muthu. After that, he came out on bail and said, It was wrong for me to speed. I will not go fast anymore'' he said.