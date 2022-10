ஆடைக்கட்டுப்பாடா?.. “அது பெண்கள் விருப்பம்”.. ஆளுநர் தமிழிசைக்கு எம்பி கனிமொழி சுளீர் பதிலடி!

Coimbatore

oi-Halley Karthik

கோவை: சமீபத்தில் கோவைக்கு வந்திருந்த தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பெண்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாடு அவசியம் என்று கூறியிருந்தார்.

கடந்த நூற்றாண்டுகளில் சொன்ன பழமைவாத கருத்துக்களை தற்போது தமிழிசை கூறியுள்ளதாக முற்போக்கு அமைப்புகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

இந்நிலையில் இன்று கோவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த கனிமொழி ஆடை கட்டப்பாடு குறித்த தமிழிசையின் கருத்துக்கு பதிலளித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா அறிக்கை.. இந்தியாவுக்கே தலைகுனிவு! ரங்கசாமி முதுகில் குத்தும் தமிழிசை - நாராயணசாமி

English summary

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan, who had recently visited Coimbatore, had said that dress code was necessary for women. Progressive organizations have strongly condemned the fact that Tamilisai has now expressed the conservative views expressed in the past centuries. In this case, Kanimozhi who gave an interview to reporters in Coimbatore today responded to Tamilisai's comment on dress code.