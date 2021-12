கொடநாடு கொலை : சசிகலாவின் அண்ணன் மகன் விவேக் ஜெயராமனிடம் 3 மணி நேரம் விசாரணை நடத்திய போலீஸ்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கொடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் நிகழ்ந்த கொலை மற்றும் கொள்ளை தொடர்பாக இளவரசியின் மகனும், சசிகலாவின் அண்ணன் மகனுமாகிய விவேக் ஜெயராமனிடம் கோவையில் தனிப்படை போலீசார் 3 மணி நேரம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். கொடநாடு கொலை தொடர்பாக இதுவரை 30க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகில் உள்ள கொடநாடு எஸ்டேட்டை, 1991-96 காலகட்டத்தில், தான் முதல்வராக இருந்தபோது வாங்கினார் ஜெயலலிதா. இந்த கொடநாடு எஸ்டேட் சொத்துக்களில் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோருக்கும் பங்கு இருக்கிறது.

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு பிறகு கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 24 ஆம் தேதி 11 பேர் கொண்ட கும்பல் இந்த பங்களாவில் கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டது. அப்போது காவலாளி ஓம்பகதூர் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.

English summary

Tamil Nadu police are investigating Vivek Jayaraman, the princess' son and Sasikala's nephew, in connection with the murder and robbery at the Kodanadu Estate bungalow.