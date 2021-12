கோவை மாணவி கொலை வழக்கில் திருப்பம்.. பழகிய குடும்ப நண்பரே பலாத்காரம் செய்து கொன்ற கொடுமை

Coimbatore

கோவை: 2 பவுன் நகைக்காக பள்ளி மாணவியை பலாத்காரம் செய்து கொன்று விட்டு நாடகமாடிய கொடூரனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். குடும்ப நண்பர் போல பழகிய நபரே மாணவியை கொன்று விட்டு சாக்குமூட்டையில் கட்சி வீசியது கோவையில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை சரவணம்பட்டி அடுத்த சிவானந்தபுரத்தை சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவி கடந்த 13ஆம் தேதி முதல் மாயமானார். மகளைக் காணவில்லை என்று தேடிப்பார்த்த மாணவியின் தாயார், கோவை கிழக்கு பகுதி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு மாணவியை தேடி வந்தனர்.

சரவணம்பட்டி யமுனா நகர் பகுதியில் உள்ள குப்பை மேட்டில் கிடந்த சாக்குமூட்டையில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதை அறிந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அவர்கள் விரைந்து வந்து சாக்குமூட்டையை திறந்து பார்த்தபோது, அது காணாமல் போன மாணவி என்பது உறுதியானது. இதையடுத்து காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சடலமாக மீட்கப்பட்ட மாணவியின் கை, கால்கள் கயிறுகளாலும், வாயில் துணி வைத்து அடைக்கப்பட்டிருந்தது.

