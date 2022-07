தனியே சிக்கிய சிறுமி! தாழ்ப்பாள் போட்டதால் பஞ்சரான ’பாஸ்டர்’..! போக்சோவில் கம்பியை கவுண்டிங்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் 17 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட மத போதகரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவையில் 17 வயது சிறுமி தனது தங்கையுடன் பாட்டி வீட்டில் வசித்து வருகிறார். கோவை மலுமிச்சம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த மதபோதகர் ஸ்டீபன் ராஜ்.

ஜஸ்ட் 10 நிமிஷம் தான்.. 6 பேர் காலி.. சரசரவென சுட்டுத்தள்ளிய 22 வயது இளைஞர்.. நடுங்கும் சிகாகோ

சிறுமி உள்ள பகுதியில் வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை ஜெபம் செய்து வருகிறார்.

English summary

The incident in Coimbatore where the religious pastor who sexually assaulted a 17-year-old girl was arrested under the POCSO Act and imprisoned has caused a great shock and excitement.