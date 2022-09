கோவையில் தொடர்ந்து பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. ஹைஅலர்ட்டில் போலீஸ்.. களமிறங்கிய அதிவிரைவு படையினர்!

Coimbatore

கோவை: கோவை பாஜக அலுவலகம் உள்பட அந்த கட்சியின் நிர்வாகிகளின் கடைகளில் பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்ட நிலையில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது. இதனால் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதிவிரைவுப்படையினர் களம் இறக்கப்பட்டு கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர்.

திமுக எம்பி ஆ ராசா இந்து மதம்பற்றி சில கருத்துகளை தெரிவித்தார். இது சர்ச்சையான நிலையில் பாஜகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனை கண்டித்து பாஜக சார்பில் கோவையில் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது. ஆ ராசாவை மிரட்டியதாக கோவை மாவட்ட பாஜக தலைவர் உத்தம ராமசாமி கைது செய்யப்பட்டார்.

இதற்கிடையே தான் நேற்று என்ஐஏ சார்பில் கோவையில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. நாடு முழுவதும் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு சொந்தமான அலுவலகங்கள் மீது நடந்த சோதனைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்கள் கோவையில் நடந்தன.

பெரிய சதி? கோவை, பொள்ளாச்சி, ஈரோட்டை உலுக்கிய பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. களமிறங்கிய

There is tension in the BJP office in Coimbatore as petrol bombs were hurled at the shops of party officials. As a result of which the police security has been increased, the Rapid Action Force was deployed and held a flag parade.