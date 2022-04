கோடநாடு கொலை வழக்கு... அதிமுக மாஜி எம்எல்ஏ ஆறுகுட்டியிடம் 7 மணிநேரம் விசாரணை... பரபரப்பு தகவல்கள்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியின் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆறுகுட்டியிடம் போலீசார் 7 மணிநேரம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணையின்போது ஜெயலலிதாவின் டிரைவர் கனகராஜ் குறித்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கோடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் 2017 ஏப்ரல் 23 நள்ளிரவில் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது.

அதாவது ஓம் பஹதூர் என்ற காவலாளி கொலை செய்யப்பட்டார். மற்றொரு காவலாளி கிருஷ்ணதபா காயமடைந்தார். கோடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் இருந்த ஆவணங்கள், பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன.

கோடநாடு எஸ்டேட் வழக்கு: ஸ்டாலின் அரசுக்கு ஆதாரம் திரட்டுவதில் தொய்வா? என்ன பின்னணி?

English summary

Kodanadu Murder and Robbery case: Police special team investigaation with former MLA Arukutty in Covai. The Police team raised questions based on accidental death person kanagaraj who was the driver of former CM Jayalalitha.