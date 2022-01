அதிகாரிகள் போல் நடித்து 20 லட்சத்தை அபேஸ் செய்த கில்லாடிகள்.. தானா சேந்த கூட்டத்தை தேடும் போலீசார்

Coimbatore

கோவை: கோவை அருகே சூர்யா நடித்த தானா சேர்ந்த கூட்டம் படத்தில் வருவதைப் போல வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் போல் நடித்து லாரி உரிமையாளர் வீட்டில் 20 லட்சத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்ற டிப்டாப் ஆசாமிகள் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்ப்பது வரு மானத்தை மறைப்பது போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் அல்லது வரும் புகார்கள் குறித்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்துவது வழக்கம்.

அவ்வாறு சோதனை நடத்த வரும் போது உரிய ஆவணங்கள் மற்றும் உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல விதிமுறைகள் உள்ளன.

Rs 20 lakh robbery at lorry owners house near Coimbatore Police are searching for a mysterious person who robbed a lorry owner's house of Rs 20 lakh by pretending to be income tax officials near Coimbatore.