34 நாட்களுக்கு பின்.. கோவைக்கு சில நல்ல செய்தி.. பேக்கடிக்கும் ஆக்டிவ் கேஸ்கள்.. செம்ம மாற்றம்!

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கொரோனா தொற்றால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட கோவைக்கு நீண்ட நாளைக்கு பிறகு நல்ல செய்தி வந்துள்ளது. நோய் தொற்று எண்ணிக்கை வெகுவாக இன்று குறைந்திருக்கிறது. அத்துடன் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் முதல்முறையாக குறைந்துள்ளது.

கடந்த வாரம் வரை தமிழத்திலேயே கோவை. கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களில் தான் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து கொண்டே சென்றது. குறிப்பாக தமிழகத்திலேயே அதிக கொரோனா தொற்று பாதிப்பை சந்தித்த மாவட்டமாக (சென்னையை முந்தி) கோவை மாறியது.

சென்னையில் கடந்த வாரங்களில் வேகமாக குறைய தொடங்கிய கொரோனா, கோவையில் தினசரி புதிய உச்சத்தை தொட ஆரம்பித்தது. அத்தியாவசிய தொழில் நிறுவனங்கள் அதிகம் உள்ள கோவையில் தொற்று பாதிப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியதால் உடனே அரசு ஆக்சனில் இறங்கியது.

English summary

Some good news for Coimbatore, it has reached its peak and active cases reduced today to 39,112 from 40,570 yesterday. Active cases today started negative growth after 34 days with 10 days growth at 24%. Today daily new cases at 3,061.