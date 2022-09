”இப்போ மின் கட்டணம்.. நெக்ஸ்ட் பேருந்து கட்டணம்” எடப்பாடி பழனிசாமி பரபர!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதை போல் விரைவில் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்படும் என்று அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்புக்கு, பின் தலைமை அலுவலகம் செல்வது, தொண்டர்களை சந்திப்பது, சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வது, நிர்வாகிகளின் வீட்டு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வது என எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரம் காட்டி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் அதிமுக சார்பாக நடத்தப்படும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி கோவை மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இந்த நிலையில் பொள்ளாச்சி சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளித்தனர்.

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has said that bus fares will soon be hiked like electricity fares were hiked in Tamil Nadu.