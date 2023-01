ஈஷா மையத்தில் மாயமான பெண்.. 13 நாட்களுக்கு பின் சடலமாக மீட்பு.. போலீஸ் விசாரணை.. கோவையில் பரபரப்பு!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: ஈஷா யோகா மையத்தில் யோகா வகுப்பிற்கு சென்ற சுபஸ்ரீ மாயமான கடந்த டிசம்பர் 18ம் தேதி மாயமானார். மாயமானதாக கூறப்படும் சுபஸ்ரீ, காரில் இறங்கி நடந்து செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியது. இந்தநிலையில் கிட்டத்தட்ட 13 நாட்களுக்கு பின் சுபஸ்ரீ, விவசாய கிணற்றில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியைச் சேர்ந்தவர் பழனிகுமார். இவருக்கு சுபஸ்ரீ என்ற மனைவியும், 11 வயதில் மகளும் உள்ளனர். சுபஸ்ரீ தனியார் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார்.

சுபஸ்ரீ கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஈஷா யோகா மையத்துக்கு வந்து யோகா பயிற்சி பெற்றுள்ளார். மீண்டும் யோகா பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள டிசம்பர் 18ம் தேதி காலை ஈசா யோகா மையத்துக்கு வந்துள்ளார். பின்னர் யோகா பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

English summary

Subhasree, who went to a yoga class at Isha Yoga Center, went missing on December 18. The CCTV footage of Subhasree, who is said to be mysterious, got out of the car and walked. After 13 days, Subhasree has been recovered as a dead body from the agricultural well.