குஜராத்திற்கு அடுத்து நாம் தான்.. இந்தியாவிலேயே டாப் ஆக ராத்திரி பகலா உழைக்கிறோம் - அமைச்சர் காந்தி

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : குஜராத்திற்கு அடுத்து நாம் தான் ஜவுளித்துறையில் முன்னோடியாக இருக்கிறோம். பருத்தி சாகுபடி வேளாண்துறை உடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம் என அமைச்சர் ஆர்.காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பல்வேறு ஜவுளி மற்றும் பின்னலாடை அமைப்புகள் சார்பில் கோவை தென்னிந்திய பின்னலாடை ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகத்தில், 60வது ஜவுளி தொழில்நுட்ப கருத்தரங்கு நேற்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில், தமிழக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி கலந்துகொண்டார். இந்த கருத்தரங்கில், ஜவுளி மற்றும் பின்னலாடைத் துறையின் வளர்ச்சிக்கான ஆலோசனைகள் தொழில்துறையினரால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

அப்போது, பருத்தி இறக்குமதிக்கான வரியை முற்றிலும் ரத்து செய்ய தொடர்ந்து மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருவதாக அமைச்சர் ஆர்.காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

After Gujarat we are the pioneer in textile industry, We are working together with the Department of Agriculture and Cotton Cultivation : TN Minister R.Gandhi has said.