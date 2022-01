Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை 5 நாட்களாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் புகுந்து வனத்துறையினருக்கு போக்கு காட்டிய சிறுத்தை பிடிபட்ட நிலையில், அதனை டாப்சிலிப் வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் விட்டுள்ளனர்.

இப்ப போறேன் ஆனா திரும்பி.. வர மாட்டேனு சொன்னேன்.. டாப்சிலிப் காட்டில் விடப்பட்ட கோவை சிறுத்தை

கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை பகுதியை ஒட்டிய வனப்பகுதியில் இருந்து கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆண் சிறுத்தை ஒன்று வெளியேறியது. சுமார் மூன்று வயது மதிக்கத்தக்க அந்த ஆண் சிறுத்தை குனியமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு குடோனில் நுழைந்தது.

இரவு நேரங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் அந்த சிறுத்தை சுற்றித்திரிந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியான நிலையில் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனர். இதையடுத்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு சிறுத்தையை பிடிக்கும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டது.

'ஜெயிச்சி தான் பரிசு வாங்குவேன்..' சபதம்போட்டு பரிசை வென்ற சிறுமி.. கோவை ஜல்லிக்கட்டில் மாஸ் சம்பவம்

English summary

Coimbatore: A leopard that had been infiltrating residential areas in Coimbatore for 5 days was caught by the forest department and left in the Topslip forest.