போலீஸ் வழக்குலாம் எனக்கு துணிக்கடைல கட்டப்பை வாங்குற மாதிரி! சவால் விட்டு பஞ்ச் பேசிய டிடிஎஃப் வாசன்

கோவை: வழக்குகள் எல்லாம் எனக்கு துணிக்கடைல கட்டப்பை வாங்குற மாதிரி என மீண்டும் போலீஸுக்கு சவால் விடும் வகையில் பேசிய டிடிஎஃப் வாசன் தற்போது சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.

Twin throttlers எனும் யூடியூப் சேனலை வைத்து நடத்தி வருகிறார் டிடிஎஃப் வாசன். இவர் பைக் சாகசங்களை செய்து அதை வீடியோவாக எடுத்து ஏராளமான ரசிகர்களை சப்ஸ்கிரைபர்களாக கொண்டுள்ளார்.

இந்த சேனலுக்கு 3.38 மில்லியன் பேர் சப்ஸ்கிரைபர்களாக உள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கையை 10 மில்லியனாக உயர்த்த வாசன் நிறைய சாகசங்களை செய்து வருகிறார். இவருக்கு 2கே கிட்ஸ்தான் அதிகம் பேர் ரசிகர்களாக உள்ளனர்.

தொலைந்து போன கவாஸக்கி சூப்பர் பைக்? எனக்காக ப்ரேய் பண்ணுங்க ப்ளீஸ்! உடைந்து பேசிய டிடிஎஃப் வாசன்!

English summary

Youtuber TTF Vasan in his video warns police that they will give royal salute to him one day. He also give challenge to Tamilnadu police.