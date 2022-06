“அம்மனோட சாபத்துக்கு ஆளாகாதீங்க” பக்தர்களுக்கு வித்தியாச வார்னிங்.. எங்களுக்கு வேற வழி தெரியல ஆத்தா!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : மேட்டுப்பாளையம் அருகே, கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் கோவிலை ஒட்டியுள்ள பவானியாற்றில் குளித்து விட்டு தங்களது உடைகளை ஆற்றில் வீசிவிட்டுச் சென்று விடுவதால் பெரும் நீர் மாசுபாடு ஏற்பட்டு வருகிறது.

“அம்மனோட சாபத்துக்கு ஆளாகாதீங்க” பக்தர்களுக்கு வித்தியாச வார்னிங்

இதைத் தவிர்க்க பக்தர்களை எவ்வளவோ கேட்டுக்கொண்டும் இந்த நிலையே தொடர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில் அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பிளக்ஸ் பேனர் பக்தர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

"அம்மனோட சாபத்துக்கு ஆளாகாதீங்க" என பக்தர்களை எச்சரிக்கும் வகையில் வித்தியாசமாக வைக்கப்பட்டுள்ள பிளக்ஸ் போர்டால் பொதுமக்கள் வியப்படைந்துள்ளனர்.

English summary

Near Mettupalayam, water pollution is caused by devotees bathe in the river and throw their clothes in the river. A banner placed to warn the devotees gets spark.