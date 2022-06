"ஆபிசுக்கே வரவே வேண்டாம்!" பெட்ரோல்-டீசல் சுத்தமாக காலி! வேறு வழியின்றி இலங்கை எடுத்த முக்கிய முடிவு

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மோசமான நிலையை எட்டியுள்ள நிலையில், அந்நாட்டு அரசு வேறு வழியின்றி சில நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நிலை நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருகிறது. நிலைமையைச் சமாளிக்க அந்நாட்டின் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளும் பெரியளவில் பலன் தருவதாக இல்லை.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளிடம் இருந்து இலங்கை உதவிகளைக் கோரி உள்ள போதிலும், இந்தியா மட்டுமே இலங்கைக்கு உதவி வருவதாக ரணில் விக்ரமசிங்க வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

அடப்பாவமே! ஆம்புலன்ஸுக்கு கூட டீசல் இல்லை.. 8 மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவலம்.. திணறும் இலங்கை!

English summary

2 Weeks WFH For Sri Lanka Government Employees Amid Fuel Crisis Sri Lanka's government ordered public sector employees to work from home for two weeks due: (இலங்கையில் அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு வீட்டில் இருந்து வேலை) All things to know about Sri lanka economic situation in tamil.