இலங்கைக்கு உதவுகிறதா சீனா... மகிந்த ராஜபக்சேவின் ராஜதந்திரம் பலிக்குமா?

கொழும்பு: இலங்கை கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி வரும் நிலையில் சீனா உதவ உறுதி அளித்துள்ளதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே கூறினார். சீனாவின் பிரதமர் லீ கெகியாங்குடன் அவர் தொலைபேசியில் பேசிய பிறகு இந்த தகவலை தெரிவித்தார். இலங்கைக்கு 2.5 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு சீனா உதவுவதாக இலங்கைக்கான சீன தூதர் அறிவிப்பு கிடப்பில் கிடக்கும் நிலையில் மகிந்த ராஜபக்சே இப்படி கூறியுள்ளார்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். பல்வேறு நகரங்களில் ஆளும் அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

இக்கட்டான நிலையில் சிக்கி தவிக்கும் இலங்கைக்கு இந்தியா உதவி செய்தது. பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட பொருட்களை வழங்குவதுடன், நிதி உதவியும் செய்து வருகிறது.

