கோத்தபாய ராஜபக்சே மாலத்தீவுக்கு தப்பி ஓட்டம்- பிரதமர் அலுவலகம், இலங்கை விமானப் படை அறிவிப்பு

Colombo

oi-Mathivanan Maran

கொழும்பு: இலங்கை ஜனாதிபதி பதவியில் இருந்து விலகும் கோத்தபாய ராஜபக்சே, மாலத்தீவுக்கு தப்பி ஓடிவிட்டதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் விமானப் படை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. கோத்தபாய ராஜபக்சேவும் அவரது மனைவியும் இன்று அதிகாலை மாலத்தீவு தப்பிச் செல்ல விமானப் படை விமானம் வழங்கப்பட்டதாகவும் விமானப் படை தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு அரசாங்கம் தீர்வு காணாததால் பொதுமக்கள் தன்னெழுச்சியான கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். கடந்த சில மாதங்களாக கொழும்பில் முகாமிட்டு போராட்டங்களை கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.

பொதுமக்களின் கடும் நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து முதலில் பிரதமர் பதவியில் இருந்து மகிந்த ராஜபக்சே ராஜ்னாமா செய்தார். அவருக்கு பதிலாக இடைக்கால பிரதமராக ரணில் விக்கிரமசிங்கே பதவியேற்றார். ஆனாலும் ஜனாதிபதி, பிரதமர் இருவருமே பதவி விலக வேண்டும் என்பதுதான் போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கையாகும்.

English summary

Sri Lanka Air Force confirmed that it has given an Air Force flight early morning for President Gotabaya Rajapaksa to fly to the Maldives.