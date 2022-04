மதங்களை கடந்து விடியவிடிய தர்ணா... ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக கோஷம்... போராட்டத்தால் குலுங்கும் இலங்கை

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராட்டங்கள் வலுப்பெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் கோத்தபய ராஜபக்சே ராஜினாமா செய்ய வலியுறுத்தி மதங்களை தாண்டி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து விடிய விடிய தர்ணாவில் ஈடுபட்டு கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தினர். இதில் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் பாகுபாடு ஏதுமின்றி ஒற்றுமை உணர்வோடு பங்கேற்றனர்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் பலமடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 4 மாவட்டங்களுக்கு மிதமான மழை.. சென்னை வானிலை மையம்

இலங்கையின் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவின் தவறான கொள்கையும், நிதி நிலைமையை கவனிக்க தவறியதும் தான் காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால் கோத்தபய ராஜபக்சே பதவி விலக வேண்டும் என நாளுக்கு நாள் இலங்கையில் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வருகிறது.

English summary

Srilanka Economic Crisis: In Colombo Protests against Sri Lankan President Gotabhaya Rajapaksa continue to intensify. In this situation, Gotabhaya Rajapaksa was urged to resign. In this, Hindus, Christians and Muslims from all walks of life are united without any discrimination.